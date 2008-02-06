Критик Путина после допроса угодил в клинику для душевнобольных
09:13, 06 февраля 2008Мир
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Британцы увидели карательную психиатрию
Активист оппозиционной коалиции «Другая Россия», критик президента Владимира Путина Роман Николайчик был отправлен в клинику для душевнобольных после того, как его допросили о его политической деятельности. Как пишет газета The Times, Николайчик также является членом монархического движения «Арес». По словам представителя движения Евгения Световоидова, Николайчик стал жертвой «карательной психиатрии» и сфабрикованных обвинений. По мнению газеты, насильственные действия над оппозиционерами - это еще одно доказательство применения Кремлем советских мер в расправе с критиками существующего режима.
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