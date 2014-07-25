Канада ввела новые санкции против России

Как сообщает пресс-служба правительства этой страны, в список попали компании, которые ранее были включены в "черный список" США, пишет РБК.

Под так называемые секторальные санкции попали "Газпромбанк" "Внешэкономбанк", а также "Новатэк".

Также в канадский санкционный список попали концерн "Алмаз-Антей", НПО Машиностроения и несколько структур "Ростеха": концерны "Калашников" (бывший "Ижмаш"), "Созвездие", "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), "Базальт" и Конструкторское бюро приборостроения.

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О решении ввести экономические ограничения в отношении широкого круга лиц, связанных с различными секторами российской экономики, ранее заявил премьер-министр североамериканского государства Стивен Харпер. Это заявление прозвучало через несколько дней после падения малайзийского Boeing в Донецкой области.