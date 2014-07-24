Россияне считают, что сильной их страну делают армия и Путин - опрос

Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению трети россиян, Россия вызывает у иностранцев, в первую очередь, интерес. Каждый четвертый россиянин (24%) думает, что РФ внушает гражданам других государств страх, и в первую очередь этого мнения придерживаются 18-24-летние молодые люди (31%). Пятая доля опрошенных уверена, что иностранцы испытывают к России зависть (22%) или уважение (21%). Некоторые респонденты считают, что выходцы из других стран относятся к российскому государству с симпатией (10%) и восхищением (11%). О том, что иностранцы не доверяют России, сказали 14% участников опроса. Другие же предположили, что они относятся к России с осуждением (9%) и даже ненавистью (7%).

Читайте также64% россиян считают, что Россия должна вооружать террористов на Донбассе - опросРазмышляя над тем, что делает Россию сильной в глазах мирового сообщества, россияне чаще всего называли армию и вооружение (31%). А по словам 15% опрошенных, мощь России поддерживается внешней политикой и авторитетом президента. Еще 13% участников опроса называют главным источником силы русский дух, культуру и традиции. Среди материальных факторов в этой связи упоминали о богатстве природных ресурсов (11%), большой территории и численности населения (7%), а также большом экономическом потенциале (6%). Также респонденты говорили об истории побед России (6%), независимости и несгибаемости (4%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 31 мая - 1 июня 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.