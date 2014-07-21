РФ перебрасывает в Краснодарский край 20 истребителей с Урала и Сибири

Фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ отработают применение высокоточного оружия в ходе учений над Черным морем и на полигоне Ашулук, сообщает пресс-служба ЦВО. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.Ру».

По сценарию учений более 20 самолетов с авиационных баз, расположенных в Челябинской области и Красноярском крае, совершат беспосадочный перелет протяженностью от 2 до 4 тысяч километров на оперативный аэродром в Краснодарском крае. В пути летчики дважды совершат дозаправку боевых самолетов в воздухе с помощью летающих танкеров Ил-78.

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В ходе учений в акватории Черного моря и на полигоне Ашулук в Астраханской области летчики будут использовать управляемые ракеты «воздух-воздух» а также авиабомбы и ракеты «воздух-поверхность». В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.