Франция призывает Россию повлиять на боевиков на востоке Украины
Франция призывает Россию повлиять на боевиков на востоке Украины для сложения ими оружия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Франции в ООН Жерар Аро на экстренном заседании Совета безопасности ООН.
Он напомнил, что недавно ЕС принял решение об усилении санкций против России. По его словам, цель этих санкций побудить Россию к политическому урегулированию конфликта на востоке Украины. «Наш приоритет - положить конец эскалации конфликта и обеспечить прекращение огня», - заявил Аро.
«Мы призываем Россию активно принимать участие в этом процессе и использовать свое влияние на незаконные военные группировки с тем, чтобы они сложили оружие и приняли участие в диалоге», - сказал он.
По его словам, важно прекратить поступление оружия и людей через украинско-российскую границу.
«Мы призываем Украину-Россию и ОБСЕ обеспечить миссию по расследованию катастрофы (Boeing-777) на границе», - сказал он.
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Аро считает, что эти события свидетельствуют о необходимости полного международного сотрудничества для того, чтобы избежать наихудшего.
Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находилось 298 человек, в частности 15 членов экипажа.
СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многочисленными жертвами.