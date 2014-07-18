Франция призывает Россию повлиять на боевиков на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Франции в ООН Жерар Аро на экстренном заседании Совета безопасности ООН.

Он напомнил, что недавно ЕС принял решение об усилении санкций против России. По его словам, цель этих санкций побудить Россию к политическому урегулированию конфликта на востоке Украины. «Наш приоритет - положить конец эскалации конфликта и обеспечить прекращение огня», - заявил Аро.

«Мы призываем Россию активно принимать участие в этом процессе и использовать свое влияние на незаконные военные группировки с тем, чтобы они сложили оружие и приняли участие в диалоге», - сказал он.

По его словам, важно прекратить поступление оружия и людей через украинско-российскую границу.

«Мы призываем Украину-Россию и ОБСЕ обеспечить миссию по расследованию катастрофы (Boeing-777) на границе», - сказал он.

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Аро считает, что эти события свидетельствуют о необходимости полного международного сотрудничества для того, чтобы избежать наихудшего.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находилось 298 человек, в частности 15 членов экипажа.

СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многочисленными жертвами.