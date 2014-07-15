Число погибших в аварии в московском метро возросло до 15 - чиновник
13:52, 15 июля 2014Мир
1
Пострадали в аварии около 150 человек.
REUTERS
Число погибших при аварии в московском метро возросло до 15, сообщил журналистам руководитель городской комиссии по ЧС, заммэра Петр Бирюков, передают РИА Новости.
«Последние данные по погибшим – 15 человек», - сказал он.
Читайте такжеВ сети опубликованы фото и видео аварии в московском метро
Пострадали, как сообщалось, около 150 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter