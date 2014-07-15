Число погибших в аварии в московском метро возросло до 15 - чиновник

Число погибших при аварии в московском метро возросло до 15, сообщил журналистам руководитель городской комиссии по ЧС, заммэра Петр Бирюков, передают РИА Новости.

«Последние данные по погибшим – 15 человек», - сказал он.

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Пострадали, как сообщалось, около 150 человек.