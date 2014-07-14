РФ ограничивает госзакупки иномарок, иностранного медоборудования и военной техники
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, ограничивающее закупку иностранных автомобилей для государственных и муниципальных нужд.
Об этом глава правительства сообщил на встрече с вице-премьерами, сообщает "Лента.ру".
Летом 2013 года в российское законодательство были внесены поправки, согласно которым стоимость служебных автомобилей для чиновников не должна превышать три миллиона рублей.
Решение было принято в связи с большим количеством жалоб на то, что, по словам первого замруководителя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, региональные чиновники приобретают излишне комфортные транспортные средства.
Читайте такжеВ России хотят создать собственный интернет «Чебурашка»
Как пишет ИТАР-ТАСС, после оккупации Крыма и введения санкций против России со стороны Запада, руководство РФ приняло решение взять курс на импортозамещение в оборонной сфере.
Также, правительство РФ намерено ограничить закупку иностранной медицинской техники в том случае, если ее аналоги производятся в России.