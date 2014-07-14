РФ ограничивает госзакупки иномарок, иностранного медоборудования и военной техники

Об этом глава правительства сообщил на встрече с вице-премьерами, сообщает "Лента.ру".

Летом 2013 года в российское законодательство были внесены поправки, согласно которым стоимость служебных автомобилей для чиновников не должна превышать три миллиона рублей.

Решение было принято в связи с большим количеством жалоб на то, что, по словам первого замруководителя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, региональные чиновники приобретают излишне комфортные транспортные средства.

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Как пишет ИТАР-ТАСС, после оккупации Крыма и введения санкций против России со стороны Запада, руководство РФ приняло решение взять курс на импортозамещение в оборонной сфере.

Также, правительство РФ намерено ограничить закупку иностранной медицинской техники в том случае, если ее аналоги производятся в России.