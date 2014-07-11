Число жертв ударов армии Израиля по сектору Газа достигло 100 человек

Среди погибших - 22 несовершеннолетних, в том числе годовалый младенец, сообщает сайт израильской газеты "Едиот Ахронот" со ссылкой на палестинских медиков.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 июля поручил военным провести длительную и мощную операцию "Рубеж обороны" в секторе Газа в ответ на проводившиеся оттуда ракетные обстрелы израильской территории.

В ночь на 9 июля армия обороны Израиля нанесла 160 авиаударов по сектору Газа. Как сообщают представители израильских ВВС, точечные удары были нанесены по позициям боевиков, включая тоннели, командные пункты и дома лидеров радикального палестинского движения "Хамас".