СМИ: Индийский суд снял обвинения с "охотников за пиратами" с Seaman Guard Ohio, кроме капитана-украинца

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии, 14 граждан которой по данному делу.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт выразил удовлетворение решением суда.

"В ближайшее время выяснится, будет ли обжаловано это решение. МИД готов оказать всестороннюю помощь в возвращении своих граждан домой", - цитирует пресс-служба слова Паэта.

Читайте такжеСМИ: В Индии пытался повеситься украинец - капитан задержанного корабляСудно Seaman Guard Ohio, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, было задержано индийскими властями в октябре прошлого года. Экипаж и группа охраны судна от пиратов состоят из 35 граждан Индии, Эстонии, Великобритании, Украины. Арестованным было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в незаконном приобретении топлива.

Читайте такжеВ Индии двух арестованных украинских моряков отпустили под залог, один остается в тюрьмеВ марте нынешнего года экипаж и охранники были отпущены на свободу под залог, который заплатила фирма AdvanFort. Они дожидались судебного вердикта по своему делу, находясь в одном из отелей города Ченнай, расположенном примерно в километре от полицейского участка, куда мужчины должны были приходить отмечаться два раза в день.

В составе экипажа были трое украинцев, включая капитана, с которого, как сообщает эстонский ресурс Актуальная камера со ссылкой на МИД Эстонии, обвинения не сняты.