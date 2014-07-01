Сегодня начнутся выборы президента Европарламента

Как передает собственный корреспондент УНИАН, фаворитом гонок является известный немецкий политик, бывший президент ЕП, лидер социал-демократов Мартин Шульц.

Первый раунд выборов начнется в 10.00 по местному времени на первой сессии нового состава Европарламента в Страсбурге.

Действующий президент ЕП Джианни Питтелла откроет первый раунд голосования, предоставив пять минут для выступления каждому из кандидатов. Их четверо: Пабло Иглесиас (Pablo Iglesias, Испания, представитель объединенных левых и северных левых зеленых), Сайад Карем (Sajjad Karim, Великобритания, представитель европейских консерваторов), Ульрике Луначек (Ulrike Lunacek, Австрия, представитель зеленых) и Мартин Шульц (Martin Schulz, Германия, социал-демократ).

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После заявлений кандидатов состоится тайное голосование бюллетенями. Для того чтобы быть избранным, кандидат должен получить абсолютное большинство - 50% плюс один голос.

Если никто из кандидатов не будет избран в первом туре, те же или другие кандидаты могут быть выдвинуты во втором раунде при аналогичных условиях. В случае, если и во втором туре никто не победит, будет проведен третий раунд. Правила остаются теми же. Если же никто не будет избран и в третьем раунде, в четвертый выйдут два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов в третьем туре, и победит тот, кто получит большее количество голосов.

Новоизбранный президент Европарламента сразу займет свое кресло и обратится к депутатам. В тот же день состоятся выборы 14 вице-президентов.