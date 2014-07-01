Лайнер Costa Concordia будет утилизирован в порту Генуи

Об этом сообщил премьер-министр Италии Маттео Ренци на пресс-конференции по итогам заседания совета министров в понедельник вечером, пишет РИА Новости.

"Согласно графику, корабль будет утилизирован в Италии", — отметил премьер.

Таким образом, Ренци подтвердил высказываемые предположения о том, что Costa Concordia будет утилизирована на территории Италии. Ранее в качестве возможных мест по уничтожению останков пассажирского лайнера, назывались 12 портов, пять из которых за рубежом.

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В срок до 20 июля Costa Concordia должна быть перемещена в порт Генуи, где есть возможность провести весь процесс утилизации с помощью новейших технологий и безопасно для окружающей среды. В настоящий момент у острова Джильо завершаются работы по присоединению к останкам лайнера специальных контейнеров, которые придадут кораблю плавучесть и позволят перемещать судно.

Costa Concordia натолкнулся на рифы в ночь на 14 января 2012 года в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской Тосканы. Погибли 32 человека. Летом прошлого года лайнер, больше года пролежавший на мели, установили вертикально.