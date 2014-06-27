Парламент Румынии направил в Совет ЕС декларацию с требованием отставки президента страны

”Декларация направлена членам Совета ЕС, главам государств и правительств стран - членов Евросоюза”, - сообщили в четверг журналистам в законодательном органе, передает ИТАР-ТАСС.

В документе говорится, что арестованный брат президента был уличен в получении взятки взамен на освобождение из тюрьмы криминального авторитета Санду Ангела. Он также планировал задействовать для этого и самого главу государства, чтобы тот оказал давление на систему юстиции.

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Румынский парламент проголосовал 25 июня за декларацию, в которой отмечается, что ”лишь отставка президента спасет румынскую юстицию в глазах граждан и международного сообщества”.

Как пояснил журналистам премьер-министр Виктор Понта, если Бэсеску откажется покинуть свой пост, депутаты правящей коалиции инициируют в парламенте процедуру импичмента.

Это уже не первый скандал в Румынии, связанный с коррупцией в высших эшелонах власти. За последние два года на скамье подсудимых оказались бывший премьер, несколько министров, а также десятки высокопоставленных представителей юстиции и правоохранительных органов.

Евросоюз неоднократно выражал обеспокоенность в связи с неспособностью Бухареста победить коррупцию. Это стало и одной из причин, по которой Румынию пока не принимают в безвизовую Шенгенскую зону.