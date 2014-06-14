Елизавета II присвоила Анджелине Джоли женский рыцарский титул

Джоли находится на этой неделе в Лондоне в качестве специального посланника ООН, она вместе с главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом проводила конференцию, посвященную борьбе с сексуальным насилием в зоне боевых действий. В пятницу актриса была в числе сотни людей, представленных к различным наградам, присуждаемым в канун официального дня рождения королевы, пишет РИА Новости.

Поскольку Джоли не является ни британской гражданкой, ни гражданкой стран, входящих в Британское Содружество, она не сможет использовать титул "дама" перед своим именем, так что награда останется сугубо почетной.

"Получить награду за деятельность, связанную с внешней политикой, является большой честью для меня, поскольку именно этому я хочу посвятить свою рабочую жизнь", — сказала Джоли журналистам.

Помимо Джоли, наград удостоились еще несколько актеров. Так, Дэниэл Дэй-Льюис, став рыцарем, теперь может именовать себя сэром, а звезда американского сериала "Родина" Дэмиэн Льюис получил титул офицера ордена Британской империи.