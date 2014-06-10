В Швеции обсудили кандидатуру нового главы Еврокомиссии

16:10, 10 июня 2014
Мир
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Главы правительств Германии, Великобритании, Нидерландов и Швеции Ангела Меркель, Дэвид Кэмерон, Марк Рютте и Фредрик Рейнфельдт на встрече в шведском Харпсунди обсудили кандидатуру будущего главы Еврокомиссии.

фото REUTERS

Канцлер Германии заявила о поддержке кандидатуры бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера, в то время как Дэвид Кэмерон выступил против выдвижения его на пост главы Еврокомиссии. Британский премьер считает Жан-Клода Юнкера федералистом, который стремится к сближению стран-членов Евросоюза, в то время, как граждане Великобритании высказываются в пользу пересмотра отношений Лондон с Брюсселем, сообщает радио "Свобода".

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Еврокомиссия примет окончательное решение об избрании нового главы в середине июля.

Кандидатуру Жан-Клода Юнкера выдвинула Европейская народная партия - крупнейшая правоцентристская группа в Европарламенте.

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