В Швеции обсудили кандидатуру нового главы Еврокомиссии
Главы правительств Германии, Великобритании, Нидерландов и Швеции Ангела Меркель, Дэвид Кэмерон, Марк Рютте и Фредрик Рейнфельдт на встрече в шведском Харпсунди обсудили кандидатуру будущего главы Еврокомиссии.
Канцлер Германии заявила о поддержке кандидатуры бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера, в то время как Дэвид Кэмерон выступил против выдвижения его на пост главы Еврокомиссии. Британский премьер считает Жан-Клода Юнкера федералистом, который стремится к сближению стран-членов Евросоюза, в то время, как граждане Великобритании высказываются в пользу пересмотра отношений Лондон с Брюсселем, сообщает радио "Свобода".
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Еврокомиссия примет окончательное решение об избрании нового главы в середине июля.
Кандидатуру Жан-Клода Юнкера выдвинула Европейская народная партия - крупнейшая правоцентристская группа в Европарламенте.