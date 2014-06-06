Бывший зять президента Казахстана арестован в Вене - СМИ

Об этом сообщает австрийское агентство Austria Presse Agentur со ссылкой на адвоката арестованного Манфреда Айнедтера.

По словам защитника Рахат Алиев добровольно сдался полиции Вены.

В прошлом зять президента занимал высокие посты в комитете национальной безопасности, налоговой службе и министерстве иностранных дел Казахстана, а также был послом Казахстана в Австрии, передает русская служба ВВС.

В 2008 году Рахат Алиев был заочно приговорен к длительному сроку заключения за организацию преступной группы, похищение людей и подготовку к захвату власти. В 2011 году в Казахстане против него было возбуждено еще одно дело по подозрению в убийстве топ-менеджеров одного из крупнейших банков страны.

Рахат Алиев, который был женат на старшей дочери президента Дариге Назарбаевой, называл обвинения политически мотивированными и связывал их со своими политическими амбициями и намерением баллотироваться на пост президента в 2012 году.

Австрия, в 2011 году начавшая собственное расследование в отношении бывшего посла, дважды отказывала Казахстану в экстрадиции Рахата Алиева, опасаясь, что на родине ему не может быть гарантировано справедливое правосудие.