В Турции применили против протестующих слезоточивый газ и водометы
Полиция Турции применила слезоточивый газ и водометы против протестующих в Анкаре в воскресенье. Это произошло на следующий день после столкновений протестующих и полиции, которые происходили в Анкаре и Стамбуле.
Полиция пыталась разогнать около 500 митингующих, которые хотели собраться на месте, где в прошлом году полицейские застрелили молодого протестующего.
Как пишет "Радио Свобода", накануне полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих, которые, несмотря на запрет властей устроили демонстрацию на площади Таксим в Стамбуле, где в прошлом году проходили массовые антиправительственные протесты.
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Для разгона демонстрации в Стамбуле 31 мая, туда было направлено 25 тысяч полицейских. В этот же день в Анкаре полиция также применяла против митингующих водометы и слезоточивый газ.
28 мая 2013 года в Турции защитники окружающей среды установили палатки в парке Гезі в Стамбуле. Вскоре по всей стране начались антиправительственные демонстрации. С тех пор прошел год, но активисты говорят, что ситуация не улучшилась.