Ромпей созвал неформальный саммит ЕС

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, распространенном 27 мая.

«Добро пожаловать на этот неформальный ужин, наша первая встреча сразу после выборов в Европарламент» , - обращается Ромпей к участникам мероприятия.

«Я хотел бы сначала обсудить приоритеты ЕС на годы вперед. Поскольку наши страны по-прежнему на пути восстановления, нам необходима позитивная повестка дня для Европейского Союза в целом» , - отметил он.

«Совет ЕС также отвечает за выдвижение в Европарламент кандидатуры на пост президента следующей Еврокомиссии, и мы должны сделать это с учетом результатов выборов и после консультаций с парламентом. Сегодня мы будем обсуждать, как поступить с этим обязательством, в ближайшие недели и дни», - отметил Президент Совета ЕС.

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«Я также хотел бы, чтобы мы посвятили некоторое время результатам других выборов в Европе - президентских выборах в Украине. Мы все надеемся, что они могут стать стартом нового начала для страны» , - отмечает Ромпей.

Также Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон примет участие в саммите для обсуждения ситуации в Украине.

Об этом сообщила ее пресс-секретарь Майя Косьянчич в Twitter.

«Кэтрин Эштон примет участие в неформальном саммите ЕС для обсуждения ситуации в Украине», - написала она.