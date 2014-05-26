Дети критикующих Запад российских депутатов, живут, учатся и работают в Европе

Как пишет ТСН, три дочери вице-спикера Госдумы Сергея Железняка выбрали лучшие учебные заведения Швейцарии и Великобритании. Год обучения в элитной швейцарской школе, которую закончили две дочери чиновника, по данным российского оппозиционера Алексея Навального, стоит около 50 000 евро в год. С Москвой наследницы известного единоросса расстаются без сожаления. Покидая родину, несколько лет назад, Лиза Железняк на своей странице ВКонтакте написала: "Привет, милый Лондон! Прощай, добрая старая Москва! Я постараюсь никогда не опускать рук и ни о чем не жалеть. Искреннее спасибо".

При этом сам чиновник сейчас активно призывает сограждан жить, работать и отдыхать в России, и настаивает, что "патриотизм должен стать приоритетом в воспитании чувства гражданственности молодого поколения страны".

Дети и внуки давнего друга Путина, главы "Российских железных дорог" Владимира Якунина, тоже живут за границей. Старший сын чиновника - Андрей - учился и начал бизнес в Лондоне, С 2009 года он возглавляет и является совладельцем зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании VIYM.

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Младший сын Якунина Виктор живет в Швейцарии. Он, его жена и дочь, по данным Навального, зарегистрированные в квартире в центре Женевы.

Сын депутата Госдумы Елены Мизулиной, которая также попала в санкционный список США, покинул родину много лет назад. Николай Мизулин окончил Оксфорд, а сейчас проживает в Бельгии. Согласно информации в соцсети, ранее сын главного борца с пропагандой гомосексуализма, работал в ОБСЕ и активно поддерживал ЛГБТ-сообщество.