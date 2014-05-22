Черногория присоединилась к санкциям ЕС против России ради вступления в ЕС и НАТО

Об этом заявил президент страны Филип Вуянович, передает РИА «Новости».

21 мая он принял в Цетинье президента Австрии Хайнца Фишера, после чего ответил на вопросы журналистов, один из которых касался проблемы введение Черногорией ограничительных мер в отношении России. ЕС в связи с аннексией Крыма и Севастополя Россией весной запретил въезд ряду граждан РФ и Украины и заморозил их счета.

По словам Вуяновича, Черногория согласилась с решением Совета ЕС в отношении России, потому что считает, что ей, как стране-кандидату необходимо разделять позиции во внешней политике Евросоюза и НАТО.

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"Если бы мы этого не сделали, если бы мы были равнодушны к этим решениям, то несомненно, что наш путь в ЕС замедлился бы, и была бы исключена возможность приглашения в НАТО в Уэльсе", - сказал черногорский президент.

В Южном Уэльсе в начале сентября пройдет следующий саммит НАТО, на котором, как ожидает черногорская власть, страну пригласят вступить в альянс.