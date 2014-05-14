ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря Службы внешнего действия Евросоюза.

"Мы сурово осуждаем недавнюю казнь Григория Юзепчука, который был осужден к смертной казни в апреле 2013 года. Это уже вторая казнь в Беларуси в этом году. Мы понимаем серьезность преступлений, за которые он был осужден. Европейский Союз выступает против смертной казни, поскольку она не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах", - говорится в заявлении.

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"Смертная казнь является жестоким и негуманным наказанием... Мы призываем Беларусь - единственную страну в Европе, которая приводит в исполнение смертные приговоры, - присоединиться к глобальному мораторию на смертную казнь как первый шаг к общей ее отмене", - подчеркивается в заявлении.

45-летний уроженец Житомирской области Юзепчук, ром по происхождению, был расстрелян ранее на этой неделе. У него было семь судимостей, в том числе за несколько убийств. Смертный приговор был вынесен за убийство сокамерника при отбывании 25-летнего наказания.