В Литве из-за жестокого убийства школьницы хотят вернуть смертную казнь

После того, как в Литве была изнасилована и убита 17-летняя школьница, в стране потребовали вернуть смертную казнь. С таким требованием, выступил депутат Сейма, староста фракции «Порядок и справедливость» Пятрас Гражулис, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Delfi.lt.

Парламентарий уже зарегистрировал соответствующие поправки в Уголовный кодекс. В пояснительной записке он отметил, что «криминогенная ситуация и наглость преступников становятся неуправляемыми, общество чувствует себя небезопасно, поэтому возвращение смертной казни — это одна из мер воссоздания чувства безопасности».

Гражулис также сослался на недавнее социологическое исследование, проведенное компанией Spinter tyrimai. Оно показало, что возврат смертной казни поддерживает примерно половина жителей Литвы. Среди преступлений, за которые следует казнить, респонденты в основном называли особо жестокие убийства, изнасилования детей, некоторые предлагали казнить за торговлю людьми и продажу наркотиков.

Опрос проводился в апреле 2013 года среди жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет. Статистическая погрешность, как отмечается, составляла около трех процентов.

Жестокое убийство, вызвавшее резонанс в Литве, было совершено на прошлой неделе. Жертвой стала 17-летняя жительница Паневежского района, предполагаемые преступники — несколько молодых людей, ранее судимых. По предварительной версии, они похитили школьницу, изнасиловали, а затем убили, оставили труп в машине и подожгли.

Двое подозреваемых уже задержаны. Суд санкционировал их арест.

В связи с произошедшим также был поднят вопрос об эффективности работы службы «112» (Единого центра помощи). Как выяснилось, школьница после того, как ее похитили, несколько раз звонила по этому номеру, она рассказала, что ее изнасиловали и собираются убить (звонки были сделаны, когда преступники везли жертву в багажнике машины). Как констатировали позднее в МВД республики, сотрудники центра «не сделали все возможное», чтобы установить местонахождение жертвы.

Смертная казнь в Литве была отменена в 1998 году. Отказ от этой меры наказания был одним из условий вступления республики в ЕС.