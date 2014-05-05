В Москве в день своего 80-летия скончалась актриса Татьяна Самойлова

"Да, к сожалению, Татьяна Самойлова скончалась. Дата прощания пока неизвестна", — сообщил пресс-секретарь Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин РИА Новости.

Сообщается, что Самойлова умерла в воскресенье вечером, 4 мая, в Боткинской больнице. "Скончалась актриса в день своего юбилея", — сообщили в Гильдии кинематографистов РФ.

Артистка была госпитализирована накануне, в день своего 80-летия, 6 мая в Доме кино должен был пройти творческий вечер в честь ее юбилея.

Татьяна Самойлова родилась 4 мая 1934 года в Ленинграде. В школьные годы занималась балетом, окончила балетную студию при театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В 1956 году Самойлова закончила театральное училище им. Б. Щукина и сразу была приглашена режиссером Михаилом Калатозовым на роль Вероники в картину "Летят журавли", за который она получила приз жюри Международного Каннского кинофестиваля "Апельсиновое дерево" как "самая скромная и очаровательная актриса".