НАТО: Альянс будет вынужден рассматривать Россию как противника

"Очевидно, что русские объявили НАТО своим противником, поэтому нам тоже придется начать рассматривать Россию уже не как партнера, а скорее как противника, нежели как партнера", - полагает Вершбоу, которого цитируют местные СМИ, пишет ИТАР-ТАСС.

"У нас (с Россией) различные точки зрения на то, какой должна быть система безопасности в Европе", - заявил заместитель генсека НАТО, находящийся в настоящее время с визитом в США. Он подчеркнул, что альянс намерен "защищать суверенитет и право на свободный выбор соседних с Россией государств", и обвинил РФ в том, что она "пытается восстановить свою гегемонию и ограничить их (соседних государств) суверенитет под предлогом защиты русского мира".

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В качестве причины данных изменений, как их обозначил Вершбоу, в отношениях между РФ и НАТО он назвал события на Украине.

Заместитель генсека НАТО также сообщил, что альянс рассматривает возможность размещения дополнительных сил в Восточной Европе на постоянной или ротационной основе, в частности в целях укрепления безопасности балтийских стран.

"Мы хотим быть уверенными в том, что можем прийти на помощь этим государствам в случае, если возникнет какая-нибудь угроза, пусть даже косвенная", - утверждает Вершбоу.

Ранее на этой неделе на эстонской авиабазе Эмари совершили посадку четыре истребителя Ф-16 королевских ВВС Дании. Датский контингент будет в рамках миссии НАТО в течение четырех месяцев осуществлять патрулирование воздушного пространства стран Балтии. Вторая часть этой миссии осуществляется с литовской авиабазы Зокняй польско-британским контингентом.