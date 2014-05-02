НАТО: Альянс будет вынужден рассматривать Россию как противника

04:09, 02 мая 2014
Политика
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Североатлантический альянс будет вынужден считать Россию в большей степени противником, чем партнером, считает заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Reuters

"Очевидно, что русские объявили НАТО своим противником, поэтому нам тоже придется начать рассматривать Россию уже не как партнера, а скорее как противника, нежели как партнера", - полагает Вершбоу, которого цитируют местные СМИ, пишет ИТАР-ТАСС.

"У нас (с Россией) различные точки зрения на то, какой должна быть система безопасности в Европе", - заявил заместитель генсека НАТО, находящийся в настоящее время с визитом в США. Он подчеркнул, что альянс намерен "защищать суверенитет и право на свободный выбор соседних с Россией государств", и обвинил РФ в том, что она "пытается восстановить свою гегемонию и ограничить их (соседних государств) суверенитет под предлогом защиты русского мира".

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В качестве причины данных изменений, как их обозначил Вершбоу, в отношениях между РФ и НАТО он назвал события на Украине.

Заместитель генсека НАТО также сообщил, что альянс рассматривает возможность размещения дополнительных сил в Восточной Европе на постоянной или ротационной основе, в частности в целях укрепления безопасности балтийских стран.

"Мы хотим быть уверенными в том, что можем прийти на помощь этим государствам в случае, если возникнет какая-нибудь угроза, пусть даже косвенная", - утверждает Вершбоу.

Ранее на этой неделе на эстонской авиабазе Эмари совершили посадку четыре истребителя Ф-16 королевских ВВС Дании. Датский контингент будет в рамках миссии НАТО в течение четырех месяцев осуществлять патрулирование воздушного пространства стран Балтии. Вторая часть этой миссии осуществляется с литовской авиабазы Зокняй польско-британским контингентом.

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