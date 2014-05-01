НАТО увеличивает присутствие в странах Балтии: четыре истребителя из Дании прибыли в Эстонию

Четыре датских истребителя прибыли в Эстонию. Это происходит в рамках усиления НАТО своего присутствия в восточных странах-членах Североатлантического альянса, сообщает Радио Свобода.

Во время церемонии премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас поприветствовал решение НАТО относительно направления военных самолетов в эту страну, отметив, что это поможет усилить безопасность в регионе.

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К этому времени единственная военно-воздушная база НАТО в странах Балтии была в городе Сиаулиай, что на севере Литвы. Начиная с 2004 года оттуда осуществлялось патрулирование воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии.

28 апреля в Эстонию прибыло 150 американских военных. В целом в Польшу и страны Балтии было направлено 600 американских солдат для усиления восточных границ НАТО.

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Британия и Франция 28 апреля направили в эти страны восемь военных самолетов для усиления патрулирования воздушного пространства. Четыре британских самолета приземлились в Литве, тогда как четыре французских - в северной Польше.

Ранее НАТО объявило об усилении охраны воздушного пространства, моря и суши в странах Восточной Европы, чтобы противостоять возможной российской агрессии.

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По оценкам обозревателей, на границе с Украиной Россия сконцентрировала много своих военных. Москва это опровергает и обвиняет Запад в подогревании напряжения.