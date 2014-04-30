НАТО планирует новые учения в Балтийском регионе

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

”Министр обороны США Чак Хейгел заявил о планах проведения учений, состоящих из двух частей, они пройдут в июне в районе Балтийского моря. В них будут участвовать военнослужащие из более, чем десяти стран-участниц НАТО и их партнеров”, - сообщил Кирби.

Представитель Пентагона отметил, что планы по проведению учений связаны с обострением ситуации в Украине.

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Страны Балтии и Польша ранее выражали пожелания, чтобы американские военные были дислоцированы в регионе на постоянной основе. США заявили, что выступают за то, чтобы чаще проводить военные учения со странами Балтии, но не планируют размещать в регионе постоянный контингент.

В настоящее время в Польше, Эстонии и Литве расквартированы американские десантники. Как заявляло министерство обороны США, военнослужащие будут принимать участие в маневрах, проведение которых запланировано на протяжении всего года.