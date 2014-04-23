Комиссия Госдумы по этике рассмотрит поведение Жириновского

Журналисты парламентского пула подписали заявление на имя спикера Госдумы Сергея Нарышкина с просьбой дать оценку поведению Жириновского, передает РИА Новости.

С открытым письмом к председателю ГД обратился и Союз журналистов Москвы, он также попросил дать оценку действиям лидерам ЛДПР.

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Напомним, Жириновский приказал изнасиловать беременную журналистку. Во время подхода к прессе перед началом заседания в Госдуме лидер либерал-демократов в ответ на вопрос журналистки МИА "Россия сегодня" по поводу введенного Украиной запрета на въезд россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет начал выкрикивать оскорбления в ее адрес, а затем оскорблять и вступившуюся за нее коллегу из "Интерфакса". После инцидента беременная корреспондентка попала в больницу.

В воскресенье Жириновский извинился перед оскорбленной им журналисткой в прямом эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".