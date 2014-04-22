Россия запретила въезд более 600 тысячам иностранцев, хотя стране нужны дворники – Медведев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в ходе выступления в Госдуме.

«По состоянию на текущий апрель в нашей стране территориальные органы ФМС приняли решение о том, что 600 тыс. человек иностранных граждан не получили права на въезд в нашу страну. Это очень значительная цифра, и постоянно об этом говорят наши партнеры из других стран, ориентируясь на то, что эти решения все таки будут пересмотрены», - сказал Медведев.

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По его словам, органы власти РФ выявили почти 800 тыс. административных нарушений в области миграции, что говорит о том, что государство миграционные потоки берет под жесткий контроль.

Он сообщил, что многие миграционные процессы вызывают у россиян опасения, но с другой стороны Россия заинтересована, чтобы в страну приезжали не только квалифицированные специалисты, но и дворники.

«Дворниками у нас никто не хочет работать, как и во многих других странах. У нас уровень благосостояния поднялся, и поэтому не квалифицированным трудом заниматься не хотят. Иностранные граждане, которые приезжают, чтобы трудиться на неквалифицированных местах, они нам нужны, но они должны быть приспособлены к жизни в России, говорить по-русски, соответствовать нашим традициям и не навязывать свои привычки местным жителям. Это задача ФМС, госструктур», - сказал Медведев и добавил, что совершенствование миграционного законодательства будет продолжено.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 31 января Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ запретила въезд в Россию почти 28 тыс. граждан Украины за нарушение российского законодательства. Основанием для такого решения является неоднократное совершение административных правонарушений, превышение сроков пребывания на территории России.

На территории РФ находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стран СНГ. В частности в России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. В ФМС России ранее заявляли, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.

С 1 января 2014 года граждане Украины и других стран, которые могут посещать Россию без виз, имеют право находиться на ее территории не более 90 суток в течение полугода, если дополнительно не продлят срок своего пребывания.