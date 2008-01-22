Американцы спасаются от обвала

16:15, 22 января 2008
Мир
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Самое большое снижение процентной ставки с 1980 года

Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник приняла срочные меры для предотвращения рецессии в экономике и серьезном кризисе на финансовых рынках.

ФРС снизила процентную ставку по федеральным фондам сразу на 75 базисных пунктов до 3,5%.

Это было наибольшее снижение процентной ставки с 1980 года.

Решения было вынесено сразу после экстренного заседания 10 членов Федерального рыночного комитета.

"Комитет это сделал, учитывая на послабление экономического прогноза", - отмечается в сообщении.

Украинская правда

 

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