Американцы спасаются от обвала

Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник приняла срочные меры для предотвращения рецессии в экономике и серьезном кризисе на финансовых рынках.

ФРС снизила процентную ставку по федеральным фондам сразу на 75 базисных пунктов до 3,5%.

Это было наибольшее снижение процентной ставки с 1980 года.

Решения было вынесено сразу после экстренного заседания 10 членов Федерального рыночного комитета.

"Комитет это сделал, учитывая на послабление экономического прогноза", - отмечается в сообщении.

Украинская правда