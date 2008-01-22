Американцы спасаются от обвала
16:15, 22 января 2008Мир
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Самое большое снижение процентной ставки с 1980 года
Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник приняла срочные меры для предотвращения рецессии в экономике и серьезном кризисе на финансовых рынках.
ФРС снизила процентную ставку по федеральным фондам сразу на 75 базисных пунктов до 3,5%.
Это было наибольшее снижение процентной ставки с 1980 года.
Решения было вынесено сразу после экстренного заседания 10 членов Федерального рыночного комитета.
"Комитет это сделал, учитывая на послабление экономического прогноза", - отмечается в сообщении.
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