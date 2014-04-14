Москва и Петербург попали в перечень очагов межэтнической напряженности

Такие данные приводит Lenta.ru со ссылкой на исследование, проведенное сотрудниками Центра изучения национальных конфликтов и «Клуба Регионов» в период с сентября 2013 по март 2014 года.

По данным экспертов, всего за указанный период в России произошло 570 «этнически мотивированных действий». К данной категории отнесен широкий спектр деяний - от размещения ксенофобного контента в интернете до массовых столкновений с применением оружия и смертельным исходом.

Эксперты констатируют, что общемировой тренд — демографическое давление бедного аграрного юга на индустриальный и более богатый север — проявляется и в России. Глобальная исламизация непосредственно влияет на этнокультурную ситуацию в российских регионах, причем не только мусульманских.

Читайте такжеСоциологи замеряли национальную вражду по 7-балльной шкалеИсследователи выделили следующие факторы межэтнической напряженности: неконтролируемая миграция; социально-экономическая депрессия, приводящая к «поиску виновных» и ксенофобии; отсутствие внятной национальной политики; связанная с предыдущей проблема неосведомленности населения о реальной ситуации и отсутствие культуры межнационального общения; противостояние элит и кланов на фоне высокого уровня коррупции и массовой бедности в ряде национальных республик; низкая ответственность СМИ, зачастую раздувающих конфликты; и, наконец, распространение идей радикального ислама и активность других государств.

Большинство экспертов единогласно выделяют в качестве одного из самых проблемных регионов Дагестан. Кроме него, регионами с очень сложной ситуацией названы Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, а также Калмыкия. «Тлеющий» Северный Кавказ оказывает негативное влияние на близлежащие регионы, в первую очередь на Ставрополье и Ростовскую область. Что касается Поволжья, то его эксперты характеризуют как «самостоятельный очаг напряженности». К «зоне риска» отнесены также несколько регионов Сибири, где дестабилизирующим фактором может стать распространение радикального ислама среди приезжих, и Дальнего Востока, где серьезной проблемой является присутствие мигрантов и сезонных рабочих из Китая.

Читайте такжеМИД призывает мир не быть равнодушным к росту ксенофобии и расизма в России«Массовые волнения в Пугачеве, Бирюлево и других городах показали, что одной только пропагандой дружбы народов невозможно преодолеть межнациональную рознь», — указывают авторы исследования с броским названием «Гроздья гнева». «В отсутствие государственной политики «активного вмешательства» идеологический вакуум интенсивно заполняется различными организациями, в том числе исповедующими деструктивные, антисоциальные идеи. Необходимо помнить, что националистические идеи носят во многом абстрактный характер, поэтому одна лишь борьба с организациями не даст желаемого эффекта. Вовлечение молодежи в регионах в общественно полезные проекты становится не благим пожеланием, а жизненно необходимым средством снижения риска спонтанных социальных извержений», — подчеркивают эксперты.

Эксперты прогнозируют, что при сохранении существующих условий (государственная национальная политика, динамика миграции и так далее) межэтническая напряженность в регионах России будет лишь нарастать. При этом во многих регионах межнациональная напряженность носит латентный характер и может превратиться в стихийный протест под влиянием резонансного преступления с участием приезжих.