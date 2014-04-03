В Турции разрешили Твиттер

Об этом в четверг, 3 апреля, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Турецкий Конституционный суд признал блокировку незаконной, квалифицируя этот шаг как нарушение свободы слова и прав личности. Между тем власти более недели игнорировали это решение.

Решение о блокировке Twitter премьер объяснил необходимостью бороться с распространением информации о коррупции в правительстве. Он прямо заявил, что собирается «искоренить» ресурс. Запрет на доступ к сети вызвал протесты внутри страны и международный резонанс.

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Через несколько дней после блокировки Twitter в Турции также был запрещен видеохостинг YouTube. Это произошло после того, как в Интернет попали записи секретного правительственного совещания, в которых обсуждалось военное вторжение Турции в Сирию.