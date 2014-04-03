С 28 апреля граждане Молдовы смогут выезжать в ЕС по биопаспортам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее предложение Европейской комиссии было поддержано Европейским парламентом и Европейским Советом в четверг.

"В конце этого месяца граждане Молдовы с биометрическими паспортами больше не будут нуждаться в визах для поездок в Шенгенскую зону на короткий период. Это огромное достижение и начало нового этапа в наших отношениях", - сказала комиссар ЕС по внутренним делам Сесилиа Малстром.

ЕС и Молдова начали визовый диалог в июне 2010 года.

Читайте такжеЕвропарламент проголосовал за безвизовый режим с МолдовойЧитайте также"Это показывает, что усилия молдавских властей были вознаграждены и ЕС предан делу достижения результата с третьими странами, которые хотят с нами работать. Возможность безвизовых поездок в Шенгенскую зону далее усилит человеческие контакты, а также деловые, социальные и культурные связи между Европейским Союзом и Молдовой", - добавила Малстром.

По данным Еврокомиссии, количество граждан Молдовы, которые подавали заявки на Шенгенские визы была стабильной последние четыре года. Количество отказов в визах прошлого года сократилась до 4,8 процентов с 11,4 процента в 2012 году.