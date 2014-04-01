Еврокомиссия предлагает выдавать многократные визы на 7 лет

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальмстрем, которую цитирует ИТАР-ТАСС.

"Мы предлагаем, чтобы лицам, которые регулярно посещают Европу, выдавались многократные визы сроком на семь лет", - сказала она, представляя решение журналистам в Брюсселе.

По словам еврокомиссара, в практическом плане это будет означать, что "тот, кому в течение одного года были выданы две визы, получит многократную визу на три года".

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Как сообщила Мальмстрем, Еврокомиссия предложила также ввести для граждан третьих стран туристическую визу на въезд в государства Шенгена, которая будет действовать в течение одного года с возможностью ее продления еще на один год. "Это, в частности, позволит артистам организовывать продолжительные концертные туры, а студентам из третьих стран завершить обучение и посетить другие государства Европы. От этого также выиграют предприниматели, в первую очередь в области культуры", - указала еврокомиссар.

Отвечая на вопрос журналиста, она сообщила, что предложенные Еврокомиссией визовые нововведения позволят "еще большему числу простых граждан Украины и России посещать друзей и родственников в рамках туристических поездок, а также вести бизнес и так далее".