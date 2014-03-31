Европа хочет упростить выдачу шенгенских виз: документ могут получать на границе - СМИ

Еврокомиссия собирается упростить получение виз в ряд стран Евросоюза.

Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на предложение комиссара ЕС Конни Хедегорд, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что цель новой инициативы - облегчить въезд в 22 государства Шенгенской зоны, что, в свою очередь, должно способствовать развитию туризма и экономическому росту внутри ЕС.

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Хедегорд представит предложения по упрощению правил получения виз 1 апреля в Брюсселе. Согласно запланированным изменениям, обладатель визы сможет находиться в зоне ее действия более 90 дней.

При этом конкретные сроки пребывания не называются.

Кроме того, граждане не входящих в ЕС стран, которые планируют посетить проживающих в Евросоюзе родственников, для получения визы должны будут предоставить гораздо меньше документов, чем ранее.

Не исключено также, что заявление на получение визы можно будет подавать в интернете или при пересечении границы. До сих пор визовые запросы можно было делать лишь в консульствах или посольствах стран Шенгенского законодательства ЕС.

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В обосновании инициативы Еврокомиссии также говорится, что облегченные правила получения виз послужат упрочению контактов между народами и культурами и улучшат взаимопонимание в межкультурном диалоге.