ЕС должен поддержать проевропейские настроения в Украине

Европейский Союз должен практически, а не декларативно поддержать проевропейские настроения среди украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил польский публицист Марчин ВОЙЧЕХОВСКИЙ в Варшаве на конференции, посвященной ситуации в Украине.

Он назвал вызовом для Евросоюза предоставления чего-то конкретного для украинцев, часть из которых может быть разочарована политикой ЕС в отношении Украины.

М.ВОЙЧЕХОВСКИЙ считает, что значительным шагом со стороны ЕС может стать последующая либерализация визового режима с перспективой отмены виз. Это, по его мнению, позволит не только сохранить проевропейские настроения среди украинцев, но и завоевать новых сторонников.