Россию могут лишить членства в ПАСЕ

Об этом заявила председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер, пишет КоммерсантЪ.

"Венецианская комиссия не признала законность крымского референдума. Руководству ПАСЕ поступили предложения лишить российскую делегацию права голоса и полномочий в ассамблее. Пока трудно сказать, какая из этих санкционных мер будет одобрена", - сказала Брассер.

Брассер побывала в западных и восточных областях Украины. Ситуация там станет главной темой сессии ПАСЕ в начале апреля.