Россию могут лишить членства в ПАСЕ
11:41, 28 марта 2014Мир
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Присоединение Крыма произошло с нарушением конституции Украины и международных законов, в том числе Будапештских соглашений, подписанных РФ.
ПАСЕ может исключить Россию из своих рядов / REUTERS
Об этом заявила председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер, пишет КоммерсантЪ.
"Венецианская комиссия не признала законность крымского референдума. Руководству ПАСЕ поступили предложения лишить российскую делегацию права голоса и полномочий в ассамблее. Пока трудно сказать, какая из этих санкционных мер будет одобрена", - сказала Брассер.
Брассер побывала в западных и восточных областях Украины. Ситуация там станет главной темой сессии ПАСЕ в начале апреля.
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