В Чечне запретили продажу энергетических напитков

Парламент Чеченской республики законодательно ввел штраф за продажу и распространение энергетических напитков. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Заксобрания республики.

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На заседании было также предложено внести в Госдуму РФ инициативу о полном запрете продажи энергетических напитков на всей территории России.

"Сегодня в парламенте был рассмотрен проект закона "О внесении изменений в Закон Чеченской республики "Об ограничениях в сфере розничной продажи и распространения безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков". Поправка позволяет установить административную ответственность за нарушение данного закона", - отметили в пресс-службе.

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Размер штрафа за продажу и распространение энергетических напитков на территории Чечни для граждан составит от 1 ,5 тысяч до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией /или без нее/ энергетических напитков.