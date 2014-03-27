Чиновники обвинили "Театр на Таганке" в непатриотичности, пропаганде гомосексуализма и педофилии

По словам сенатора, демонстрируемые на сцене театра спектакли зачастую пропагандируют насилие, гомосексуализм, педофилию и суицид, что является недопустимым для отечественного учреждения культуры.

Кроме того, Пантелеев утверждает, что 15 марта в театре прошел документальный фестиваль «Майдан», на который пришли люди с символикой украинских националистов.

Сенатор также заявил, что руководство театра заказало писателю Дмитрию Быкову пьесу "Шереметьево-3", высмеивающую российские органы безопасности, а на 9 мая назначена премьера спектакля по пьесе Михаила Гринькова «Сны о войне», смысл которой, по мнению Пантелеева, сводится к вопросу, стоит ли защищать свою родину.

«Настало время повлиять на ситуацию в нашем любимом театре, где выступали прославленные актеры, приостановить процесс развала и сохранить высокие традиции русского репертуарного театра», — сказал сенатор.

Его позицию поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, предложившая Минкульту разобраться в происходящем.

Представители театра озвученную на заседании Совфеда информацию назвали недостоверной.

По словам директора театра Владимира Флейшера, фестиваль «Майдан» в его учреждении не проводился. На самом деле 15 и 16 марта в театре проходил фестиваль документальных пьес о театре на Таганке «Единица хранения».

Флейшер отметил, что готов разъяснить сенаторам ситуацию. «Я готов предоставить Совету Федерации информацию, опровергающую все, что было сказано сегодня на заседании», — пообещал он.

По материалам : Лента.ру, Yтро.ru