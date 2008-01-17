76% назвали фамилию следующего президента России (опрос)

76% россиян уверены, что победу на президентских выборах в стране одержит первый вице-премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выдвинутый пропрезидентской партией “Единая Россия».

Об этом свидетельствуют результаты опроса ООО «Фонд общественного мнения», размещенные на сайте ФОМ.

21% респондентов считают, что определенности с будущим победителем президентской гонки пока нет.

1% опрошенных россиян считают, что следующим Президентом станет лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, столько же - председатель КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

В то, что Д.МЕДВЕДЕВ может справиться с обязанностями Президента, верят 53% респондентов. 11% опрошенных считают, что с этим справится В.ЖИРИНОВСКИЙ, Г.ЗЮГАНОВ - 9%, М.КАСЬЯНОВ - 4%.

Сторонников тех или иных кандидатов также просили уточнить, благодаря каким качествам они достойны занять пост главы государства.

По мнению опрошенных, лидер ЛДПР достоин занять пост Президента за свою прямоту, правдивость и целеустремленность. Г.ЗЮГАНОВ, по мнению его сторонников, заслуживает высокого государственного поста в первую очередь за честность, порядочность и близость к народу. Говоря о Д.МЕДВЕДЕВЕ, респонденты чаще всего отмечали его образованность, уравновешенность, честность и трудолюбие.

Опрос ФОМ проводился 12-13 января 2008 года в 100 населенных пунктах 46 областей, краев и республик России. Опрошены 1500 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

На выборах, которые состоятся 2 марта, за президентский пост будут бороться пять кандидатов: В.ЖИРИНОВСКИЙ, Г.ЗЮГАНОВ, Д.МЕДВЕДЕВ, М.КАСЬЯНОВ И А.БОГДАНОВ.