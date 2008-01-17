Хиллари Клинтон стала стюардессой

Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США от демократической партии, сыграла роль стюардессы во время первого полета своего агитационного самолета, сообщает 16 января The Washington Post.

Приветствуя собравшихся на борту журналистов и членов своего избирательного штаба по громкой связи, Клинтон начала с обычной фразы бортпроводников: "Добрый день, дамы и господа и добро пожаловать на борт".

"Правила Федерального управления гражданской авиации, - продолжила кандидат в президенты, - запрещают использование любых сотовых телефонов... или беспроводных устройств, которые могут быть использованы для передачи неприятных историй обо мне".

Когда самолет, следовавший рейсом из Лас-Вегаса в Рино, взлетел, Клинтон, не выходя из роли, перешла к своей предвыборной речи. "Если вы посмотрите направо, - сказала она, - вы увидите Америку, обремененную снижением налогов для самых богатых и войной без конца. Если вы посмотрите налево, то увидите Америку с сильным средним классом внутри страны и серьезной репутацией на мировой арене".

Стоит пояснить, что Клинтон, очевидно, сыграла на том, что Республиканская партия, представителем которой является нынешний президент Джордж Буш, принадлежит к правой части политического спектра США, а Демократическая партия - к левой.

Подшучивание над прессой на борту агитационного самолета является для кандидатов в президенты традицией. Кандидат-республиканец Боб Доул (Bob Dole) во время взлета пустил апельсины катиться по проходу. Джордж Буш-младший окрестил свой самолет "Большие ожидания" (Great Expectations). Альберт Гор, закончив свою "бортовую" речь, внезапно вернулся к собравшимся журналистам лишь для того, чтобы пуститься в воспоминания о своем восхождении на гору Рейнир, над которой в этот момент пролетал самолет.

Лента.ру