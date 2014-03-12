Карибские государства потребуют компенсации за работорговлю - СМИ

Группа из 15 карибских государств сообщила о намерении потребовать от восьми бывших колониальных держав, в том числе - Дании, Великобритании, Испании, Нидерландов, Португалии и Франции репарации за тяжкое наследство работорговли. Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Кристелигт Дагблад".

Лидеры государств, объединенные в Карибское сообщество (КАРИКОМ), приняли перспективный план из 10 пунктов, включающий получение официальных извинений от бывших колониальных держав, отмену задолженности, увеличение помощи развитию, а также неопределенную пока компенсацию за "психологическую травму", нанесенную плантационным рабством.

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Дания была добавлена в список колониальных держав в декабре прошлого года, уточняет газета.

"Времена работорговли ушли в далекое прошлое для Дании, но о них не забыли на Карибских островах, - объясняет исследователь политической истории в Орхусском университете Астрид Нонбо Андерсен. - Эта эпоха - центральный элемент в истории Карибских островов, которую нельзя понять без учета его важности. До сих пор там существует огромное ощущение несправедливости, от которого Запад избавился слишком легко".

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Согласно исследователю, речь идет не только о деньгах. "Эти страны хотят вынести на повестку дня определенные темы и добиться признания, что действительно были совершены тяжкие вещи, которые никогда не были смыты", - сказала Астрид Нонбо Андерсен.

Дания, Великобритания и Франция, а также еще пять европейских стран могут стать ответчиками в Международном суде в Гааге. До этого однако государства КАРИКОМ намерены провести с бывшими колониальными державами переговоры на основе Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Интересы карибских государств будет представлять британский кабинет адвокатов "Leigh Day", который специализируется на делах, связанных с нарушением прав человека. До настоящего времени КАРИКОМ к правительству Дании не обращалось, отмечает "Кристелигт Дагблад".