Буш поздравил Саакашвили и очень обрадовался тому, что услышал

Президент США Джордж Буш позвонил избранному президентом Грузии Михаилу Саакашвили и поздравил его с победой на выборах. Об этом журналистам сообщил советник Буша по вопросам национальной безопасности Стивен Хэдли.

"Саакашвили поблагодарил президента за звонок. Он сообщил, что он протянул руку оппозиции и постарается выстроить консенсус", - сказал Хэдли.

"То, что мы услышали, нас очень обрадовало, - подчеркнул Хэдли... - Грузинский народ сказал свое слово, у них теперь новый президент, и они двинутся вперед на этой основе".

Советник Буша объявил также о предстоящем визите Саакашвили в США.

"В какой-то момент после инаугурации он, разумеется, приедет в Вашингтон в качестве нового президента Грузии", - сказал Хэдли.

Стенограмма беседы распространена в Вашингтоне пресс-службой Белого дома.