В Ставропольском крае РФ взорвался дом: есть погибшие и раненые

В пятиэтажном многоквартирном доме в Железноводске (Ставропольский край России) в ночь на понедельник произошел мощный взрыв, в результате которого разрушен один из подъездов. Как сообщили в муниципалитете, предположительно это взрыв бытового газа, передает NEWSru. По последним данным, из-под завалов извлечены тела шести погибших, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю Игорь ОДЕР.

"Спасатели извлекли, проверив три разрушенные квартиры, тела шести погибших", - сказал И.ОДЕР. Среди погибших в одной из квартир бабушка и семимесячный ребенок. Спасители продолжают поисковые работы. По их словам, как минимум еще один человек пока остается под завалами. Всего на этот час, по словам начальника ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, восемь человек спасены, пятеро из которых госпитализированы. Одер сообщил, что был также спасен ребенок 2001 года рождения.

По словам представителя администрации, взрыв бытового газа произошел в квартире пятиэтажного панельного жилого дома около 3.30 ночи. В результате взрыва повреждены четыре квартиры из 48, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Около 60 жильцов эвакуированы.