Папа Римский окрестил тринадцать младенцев

01:47, 14 января 2008
Мир
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Таинство в окружении фресок Микеланджело

Фото АР
Папа Римский Бенедикт XVI  в воскресенье  окрестил тринадцать младенцев. 

Таинство состоялось в Сикстинскjй капеллt в Риме, в окружении фресок Микеланджело. Аудитория включала родителей, дедушек и бабушек и крестных отцов детей - преимущественно работников многоных служб и учреждений Ватикана. Восьмидесятилетний понтифик сказал, что крещение детей доставило ему особенное удовольствие, передает 5 канал.

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