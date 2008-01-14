Папа Римский окрестил тринадцать младенцев

Папа Римский Бенедикт XVI в воскресенье окрестил тринадцать младенцев.

Таинство состоялось в Сикстинскjй капеллt в Риме, в окружении фресок Микеланджело. Аудитория включала родителей, дедушек и бабушек и крестных отцов детей - преимущественно работников многоных служб и учреждений Ватикана. Восьмидесятилетний понтифик сказал, что крещение детей доставило ему особенное удовольствие, передает 5 канал.