Папа Римский окрестил тринадцать младенцев
01:47, 14 января 2008Мир
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Таинство в окружении фресок Микеланджело
|Фото АР
Таинство состоялось в Сикстинскjй капеллt в Риме, в окружении фресок Микеланджело. Аудитория включала родителей, дедушек и бабушек и крестных отцов детей - преимущественно работников многоных служб и учреждений Ватикана. Восьмидесятилетний понтифик сказал, что крещение детей доставило ему особенное удовольствие, передает 5 канал.
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