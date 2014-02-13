В Киргизстане запрещают "валентинки" в школах
10:57, 13 февраля 2014Мир
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В киргизском городе Оше чиновники запретили отмечать в школах День святого Валентина
В Киргизстане в школах не позволяют праздновать День Валентина
Об этом сообщает ИА 24.kg со ссылкой на начальника управления образования южной столицы Куштарбека Кимсанова.
Как стало известно, в частности, в этом году в школах Оша запрещено ставить почтовые ящики для «валентинок» по случаю Дня всех влюбленных.
Читайте такжеВ Таджикистане студентам запретили праздновать Новый год«У кыргызов в истории такого праздника не было. Праздник любви плохо влияет на моральное состояние детей», - заявил чиновник.
Всего в Оше 56 школ.
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