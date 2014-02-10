Минобороны Южной Кореи считает, что КНДР готова к четвертому ядерному испытанию - СМИ

"На полигоне Пунгери завершены приготовления к проведению ядерного испытания", - министр, выступая на заседании Национальной ассамблеи Южной Кореи.

Читайте такжеСеверная и Южная Кореи начали обсуждение деталей встречи разделенных семейПри этом он отметил, что "нет признаков того, что ядерное испытание будет проведено немедленно", сообщает РИА Новости.

Министр сообщил, что КНДР может провести запуск ракеты дальнего действия, отметив, что ранее Пхеньян осуществлял запуск ракеты и проводил ядерное испытание примерно в одно время. "Все зависит от решения руководства Северной Кореи", - подчеркнул Ким Гван Чжин.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требования к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.