На церемонии открытия Олимпиады будет затронута тема революции 1917 года

Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи, которая начнется в пятницу в 20.14 мск на стадионе "Фишт", продлится два с половиной часа, сообщил главный креативный директор и автор сценария церемонии открытия Игр-2014 Константин Эрнст.

"Церемония будет идти, по нашим расчетам, 2 часа 30 минут. Нам казалось, что это уважительный формат для зрителей", - сказал Эрнст на пресс-конференции.

По его словам, зрелища, которые идут больше двух с половиной часов, являются в большей степени испытанием для зрителей.

"А зрители должны получать, мне кажется, от зрелища удовольствие", - отметил гендиректор Первого канала.

Также Эрнст отметил, что в церемонии будет затронута тема революции 1917 года.

"В нашей церемонии 18 глав, и одна из них, безусловно, будет посвящена началу 20-го века и русской революции", - сказал он.

"Она решена в ключе авангардского искусства, потому что русский аванград и революция - это вещи, которые находятся очень близко. Собственно, появление авангарда предсказало революцию, а впоследствии революция в общем-то и убила авангард", - отметил Эрнст.