Ливия уничтожила химическое оружие

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел страны Мохаммед Абдель-Азиз, сообщает Лента.ру со ссылкой BBC News.

По словам министра, процесс уничтожения химоружия был завершен 26 января. Он отметил технологическую помощь со стороны иностранных государств, в том числе Канады, Германии и США.

Сообщается, что речь идет о химоружии первой категории. Прекурсоры, относящиеся ко второй категории, предполагается уничтожить к концу 2016 года.

Ливия начала избавляться от химических боеприпасов после присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия в 2004 году. По официальным данным, на тот момент страна располагала 25 тоннами иприта, тысячей тонн прекурсоров, а также тысячами незаполненных авиабомб, подходящих для использования военных химикатов.

Как напоминает агентство, при правительстве Муаммара Каддафи было уничтожено 54 процента от указанного количества иприта и около 40 процентов прекурсоров. Работы по уничтожению запасов были приостановлены в февраля 2011 из-за начавшейся в стране революции. После свержения Каддафи новые власти заявили о наличии в Ливии прежде неучтенных запасов химоружия.

В настоящее время процесс уничтожения химического оружия идет в нескольких странах, в том числе в России и США. Последней страной, присоединившейся к Конвенции, стала Сирия. Уничтожение химороужия стало условием невмешательства США в гражданскую войну, продолжающуюся в этой стране с весны 2011 года. США угрожали ввести войска в Сирию после информации о применения химоружия под Дамаском в ходе боевых действий.