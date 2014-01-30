В Египте 20 журналистов "Аль-Джазиры" обвиняют в терроризме
В Египте прокуроры объявили, что двадцать журналистов арабской телесети «Аль-Джазира» предстанут перед судом
В Египте прокуроры объявили в среду, что двадцать журналистов арабской телесети «Аль-Джазира», из них четверо граждане западных стран, предстанут перед судом по обвинениям, связанным с терроризмом, сообщаетРадио Свобода.
Иностранцы - граждане Австралии, Нидерландов и двое Британии - обвинены в оказании помощи террористам путем распространения неправдивой информации о событиях в ходе конфликта в Египте, остальные 16, все египтяне - в участии в террористической организации.
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Восемь из 20 обвиняемых уже задержаны, сообщили в прокуратуре.
Обвинения очевидно касаются освещения «Аль-Джазирой» деятельности «Мусульманского братства», умеренного, но все более радикального исламистского движения, которое в декабре в Египте объявили террористической организацией.