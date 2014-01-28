В РФ предлагают создать "черный список" вузов, распространяющих религиозный экстремизм

Депутаты Госдумы предлагают властям составить специальный перечень духовных вузов зарубежных стран, в которых проповедуются идеи религиозного экстремизма и в которых не должны обучаться студенты из России. Об этом сообщил во вторник на "Рождественских парламентских встречах" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций Михаил Маркелов, пишет РИА Новости.

"Мы настаиваем на том, что необходимо составить перечень зарубежных вузов, которые дают религиозное образование и покидая которые молодые ребята здесь, в России, потом занимаются противоправной деятельностью. Азы нетрадиционных форм толкования ислама они получают в отдельных учебных заведениях в Саудовской Аравии, Пакистане, Катаре, Турции, Египте - вузы эти известны", - сказал Маркелов.

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По его мнению, в составлении общефедерального списка нерекомендованных вузов должны принять участие представители Минобрнауки и российских спецслужб. Как отметил Маркелов, в случае появления данного документа тем студентам, которые все-таки решились бы отправиться на учебу в тот или иной вуз из "черного списка", "въезд на территорию России мог бы быть ограничен". Впрочем, депутат оговаривается, что над конкретными санкциями нужно еще подумать.

"Это превентивная мера, которая позволит каким-то образом упорядочить образование, которое получают наши люди, представители в основном кавказских республик, уезжая за границу", - отметил Маркелов, выступая на секции Рождественских чтений, посвященной теме "Духовно-нравственное воспитание в школе как профилактика религиозного экстремизма".

В свою очередь, как уточнил зампред думского комитета РИА Новости, в случае обучения студентов из России нетрадиционным формам ислама "речь идет в большей степени о распространении салафизма". "Это сегодня является реальной угрозой, потому что вольное толкование Корана как раз-таки приводит к тому, что пополняются ряды так называемых "лесных братьев", за счет молодых ребят", - сказал он.