Израиль атаковал сектор Газа в ответ на палестинский обстрел

Израильская авиация атаковала в воскресенье две цели в секторе Газа в ответ на очередной ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

О пострадавших с обеих сторон не сообщается. «(Накануне) вечером ракета, выпущенная из сектора Газа, разорвалась на территории регионального совета Сдот-Негев. В ответ израильские военно-воздушные силы нанесли удар по двум объектам террористической активности в южной и центральной частях сектора Газа. Прямые попадания подтверждены», - говорится в сообщении военных.

По оценкам армии, палестинские боевики имеют на вооружении тысячи ракет дальностью до 75 километров, в зоне поражения которых живут 3,5 миллиона израильтян – 40% населения страны.

Ответственность за обстрелы израильские военные традиционно возлагают на правящее в Газе исламистское движение ХАМАС, требуя от него пресекать враждебные действия со стороны всех группировок палестинского анклава.